Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet puzzelen door blessures

John Heitinga moet flink schuiven in zijn elftal voor de ontmoeting tussen Ajax en Heracles Almelo. De trainer kan achterin en in de aanval niet beschikken over een aantal vaste krachten en is dus gedwongen om zijn opstelling aan te passen. Dat zorgt meteen voor een primeur: een zomeraanwinst lijkt voor het eerst in de basis te beginnen.

In het doel verandert er niets. Vitezslav Jaros heeft het vertrouwen gekregen en dat betaalt hij tot dusver uit met solide optredens. Achterin is Anton Gaaei de meest logische optie op rechts, terwijl Ko Itakura en Youri Baas opnieuw samen het centrum moeten vormen. Aron Bouwman ontbreekt nog en ook voor Josip Sutalo komt een rentree in de basis te vroeg. Owen Wijndal start linksachter.

Op het middenveld kiest Heitinga voor meer verfijning in balbezit. De Israëlische spelmaker Oscar Gloukh mag zich eindelijk laten zien vanaf het eerste fluitsignaal. Naast hem staan de meer vertrouwde namen Kenneth Taylor en Davy Klaassen.

Voorin wordt de spoeling dunner door de afwezigheid van Bertrand Traoré, Mika Godts en mogelijk ook Brian Brobbey. Daardoor krijgt Wout Weghorst opnieuw de rol van diepe spits, met Steven Berghuis en Raúl Moro die de flanken moeten bezetten net zoals ze tegen Go Ahead Eagles startte vorige week.

Verwachte opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Moro.