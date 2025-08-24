Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet puzzelen door blessures

Thomas
John Heitinga op de persco
John Heitinga op de persco Foto: © BSR Agency

John Heitinga moet flink schuiven in zijn elftal voor de ontmoeting tussen Ajax en Heracles Almelo. De trainer kan achterin en in de aanval niet beschikken over een aantal vaste krachten en is dus gedwongen om zijn opstelling aan te passen. Dat zorgt meteen voor een primeur: een zomeraanwinst lijkt voor het eerst in de basis te beginnen.

In het doel verandert er niets. Vitezslav Jaros heeft het vertrouwen gekregen en dat betaalt hij tot dusver uit met solide optredens. Achterin is Anton Gaaei de meest logische optie op rechts, terwijl Ko Itakura en Youri Baas opnieuw samen het centrum moeten vormen. Aron Bouwman ontbreekt nog en ook voor Josip Sutalo komt een rentree in de basis te vroeg. Owen Wijndal start linksachter.

Op het middenveld kiest Heitinga voor meer verfijning in balbezit. De Israëlische spelmaker Oscar Gloukh mag zich eindelijk laten zien vanaf het eerste fluitsignaal. Naast hem staan de meer vertrouwde namen Kenneth Taylor en Davy Klaassen.

Voorin wordt de spoeling dunner door de afwezigheid van Bertrand Traoré, Mika Godts en mogelijk ook Brian Brobbey. Daardoor krijgt Wout Weghorst opnieuw de rol van diepe spits, met Steven Berghuis en Raúl Moro die de flanken moeten bezetten net zoals ze tegen Go Ahead Eagles startte vorige week.

Verwachte opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Moro.

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ronald de Boer

De Boer adviseert Ajacied: "Misschien in een andere omgeving"

0
Dies Janse in actie voor FC Groningen

Janse blij met FC Groningen: "Ik ben niet iemand die gaat wachten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd