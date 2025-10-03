Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet vervangers zoeken

Thomas
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Ajax hervat zaterdag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Na de pijnlijke 4-0 nederlaag bij Olympique Marseille staat John Heitinga onder druk en moet er op Het Kasteel resultaat worden geboekt.

Op doel blijft Vitezslav Jaros staan, terwijl Anton Gaaei terugkeert op rechtsback. Het centrale duo bestaat vermoedelijk opnieuw uit Ko Itakura en Youri Baas, met Lucas Rosa als noodoplossing op links door de blessure van Owen Wijndal.

Op het middenveld ontbreken eveneens vaste namen. Youri Regeer viel uit in Marseille en daardoor krijgt Jorthy Mokio waarschijnlijk opnieuw een kans naast Kenneth Taylor en Oscar Gloukh.

Voorin keert Wout Weghorst terug na blessureleed. De spits vormt de aanvalslinie met Steven Berghuis en Mika Godts.

Verwachte opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Taylor, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.

Valentijn Driessen

Driessen adviseert Ajax: "Je hoeft geen goede trainer te zijn"

Kenneth Taylor

Taylor hint op langer verblijf bij Ajax: "Of ik ga verlengen?"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

