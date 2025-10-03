Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga moet vervangers zoeken

Ajax hervat zaterdag de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Na de pijnlijke 4-0 nederlaag bij Olympique Marseille staat John Heitinga onder druk en moet er op Het Kasteel resultaat worden geboekt.

Op doel blijft Vitezslav Jaros staan, terwijl Anton Gaaei terugkeert op rechtsback. Het centrale duo bestaat vermoedelijk opnieuw uit Ko Itakura en Youri Baas, met Lucas Rosa als noodoplossing op links door de blessure van Owen Wijndal.

Op het middenveld ontbreken eveneens vaste namen. Youri Regeer viel uit in Marseille en daardoor krijgt Jorthy Mokio waarschijnlijk opnieuw een kans naast Kenneth Taylor en Oscar Gloukh.

Voorin keert Wout Weghorst terug na blessureleed. De spits vormt de aanvalslinie met Steven Berghuis en Mika Godts.

Verwachte opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Taylor, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Godts.