Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga voert één wijziging door

Ajax speelt op woensdagavond het bijzonder lastige uitduel op bezoek bij Chelsea. De Amsterdammers staan onder druk. Hoe gaat John Heitinga zijn elftal laten spelen, en vooral, met wie?

De trainer van Ajax lijkt één wijziging door de voeren na de pijnlijke nederlaag tegen AZ (0-2). De ongelukkige spelende Jorthy Mokio raakt zijn basisplaats waarschijnlijk kwijt, waardoor er een plekje vrijkomt voor Davy Klaassen.

Heitinga kan nog geen beroep doen op Steven Berghuis en Kasper Dolberg en houdt verder vast aan zijn elftal. Owen Wijndal keert terug in de selectie, maar begint waarschijnlijk op de bank. Anton Gaaei en Lucas Rosa behouden daardoor hun basisplek. In de aanval lijkt Heitinga weer te kiezen voor Oliver Edvardsen en Mika Godts op de flanken, met Weghorst als diepe spits.

Heitinga gaf woensdagavond op de persconferentie aan ook rekening te houden met de komende uitwedstrijd bij FC Twente. Mogelijk tovert de oefenmeester dus nog een verrassing uit de hoge hoed.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Klaassen, Taylor, Gloukh; Edvardsen, Weghorst en Godts.