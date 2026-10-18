Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel gooit opstelling helemaal om
Ajax hoopt zondagmiddag de rug te rechten op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers gingen donderdag pijnlijk onderuit tegen Hajduk Split in de Conference League en willen zich in de Eredivisie herstellen. Trainer Míchel Sánchez lijkt daarvoor verschillende wijzigingen door te voeren in zijn basiselftal.
Onder de lat is Marc ter Stegen opnieuw de verwachte eerste keuze. In de verdediging lijkt Lucas Rosa als rechtsback te beginnen, waardoor Thilo Kehrer doorschuift naar het centrum. Daar vormt hij vermoedelijk een duo met Youri Baas, die de voorkeur krijgt boven Aaron Bouwman. Op de linksbackpositie lijkt Owen Wijndal terug te keren ten koste van Joffre Torrents. Caio Henrique, Anton Gaaei en Daley Blind zijn vanwege blessures niet inzetbaar.
Ook op het middenveld wordt een wijziging verwacht. Jorthy Mokio lijkt de plaats van Sofyan Amrabat over te nemen als controlerende middenvelder. Davy Klaassen en Julian Brandt behouden vermoedelijk hun basisplaats. Yves Bissouma zou tegen de Trots van het Noorden zijn debuut voor Ajax kunnen maken, al lijkt de middenvelder voorlopig genoegen te moeten nemen met een plek op de reservebank.
Voorin ontbreken Kasper Dolberg en Steven Berghuis nog altijd. Oscar Gloukh lijkt op de linkerflank de voorkeur te krijgen boven Abdellah Ouazane, terwijl Tolu Arokodare vermoedelijk als centrumspits begint. Marcos Leonardo moet daardoor waarschijnlijk op de bank plaatsnemen. Op rechts lijkt Viktor Tsygankov zijn basisplaats te behouden. Simon Adingra, die donderdag nog niet volledig wedstrijdfit bleek, Oliver Edvardsen en Rayane Bounida lijken buiten de basis te vallen.
Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Gloukh, Arokodare, Tsygankov.
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Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel gooit opstelling helemaal om
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