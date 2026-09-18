Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel rouleert wederom door

Ajax krijgt zaterdagavond de kans om de sterke reeks in de Eredivisie een vervolg te geven. Na twee ruime overwinningen op rij wacht in de Johan Cruijff ArenA het duel met Excelsior. Trainer Míchel Sánchez voerde tegen Willem II de nodige wijzigingen door, maar lijkt tegen de Rotterdammers weer voor een aantal vertrouwde namen te kiezen.

Onder de lat wordt Marc ter Stegen terugverwacht. Maarten Paes kreeg tijdens de 5-1-zege op Willem II nog de kans om zich te laten zien, maar lijkt weer plaats te moeten maken voor de Duitser. Centraal achterin houdt Míchel vermoedelijk vast aan het duo Thilo Kehrer en Youri Baas. Op de flanken keren Anton Gaaei en Caio Henrique naar verwachting terug, waardoor Owen Wijndal en Lucas Rosa genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Op het middenveld kan Ajax nog geen beroep doen op Yves Bissouma. De nieuwste aanwinst is nog niet speelgerechtigd en ontbreekt daardoor tegen Excelsior. Jorthy Mokio lijkt zijn basisplaats wel te behouden en wordt vermoedelijk geflankeerd door Sofyan Amrabat en Julian Brandt. Laatstgenoemde verkeert in goede vorm en scoorde tegen Willem II voor de tweede competitiewedstrijd op rij. De Duitse middenvelder staat inmiddels op vijf doelpunten in tien wedstrijden.