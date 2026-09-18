Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel rouleert wederom door

Thomas
Michel Sanchez
Michel Sanchez Foto: © MTB-Photo

Ajax krijgt zaterdagavond de kans om de sterke reeks in de Eredivisie een vervolg te geven. Na twee ruime overwinningen op rij wacht in de Johan Cruijff ArenA het duel met Excelsior. Trainer Míchel Sánchez voerde tegen Willem II de nodige wijzigingen door, maar lijkt tegen de Rotterdammers weer voor een aantal vertrouwde namen te kiezen.

Onder de lat wordt Marc ter Stegen terugverwacht. Maarten Paes kreeg tijdens de 5-1-zege op Willem II nog de kans om zich te laten zien, maar lijkt weer plaats te moeten maken voor de Duitser. Centraal achterin houdt Míchel vermoedelijk vast aan het duo Thilo Kehrer en Youri Baas. Op de flanken keren Anton Gaaei en Caio Henrique naar verwachting terug, waardoor Owen Wijndal en Lucas Rosa genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Op het middenveld kan Ajax nog geen beroep doen op Yves Bissouma. De nieuwste aanwinst is nog niet speelgerechtigd en ontbreekt daardoor tegen Excelsior. Jorthy Mokio lijkt zijn basisplaats wel te behouden en wordt vermoedelijk geflankeerd door Sofyan Amrabat en Julian Brandt. Laatstgenoemde verkeert in goede vorm en scoorde tegen Willem II voor de tweede competitiewedstrijd op rij. De Duitse middenvelder staat inmiddels op vijf doelpunten in tien wedstrijden.

Ook voorin lijkt Míchel terug te grijpen naar zijn eerdere keuzes. Kasper Dolberg begon tegen Willem II verrassend in de spits en maakte een doelpunt, maar tegen Excelsior wordt Tolu Arokodare weer aan de aftrap verwacht. Marcos Leonardo lijkt daardoor opnieuw op de bank te beginnen. Oscar Gloukh en Steven Berghuis moeten vanaf de flanken voor het gevaar zorgen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Brandt, Mokio; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ruben van Bommel botst op Aaron Bouwman

Míchel komt met update over Ajax-viertal: "Hebben nog tijd nodig"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax treft Excelsior in Amsterdam: fraaie odds voor favoriet

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Míchel Sanchez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Míchel komt met update over Ajax-viertal: "Hebben nog tijd nodig"

Ajax treft Excelsior in Amsterdam: fraaie odds voor favoriet

Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel rouleert wederom door

Amrabat onthult reden voor Ajax-keuze: "Op drie fronten meedoen"

Willem II-trainer over Ajacied: "Die genialiteit laat hij zien"

Dolberg geniet van Ajacied: "Fijn om met hem samen te spelen"

Mark van Bommel reageert: "Je moet er geen andere dingen bijhalen"

Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws