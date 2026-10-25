Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel staat voor twee dilemma's
Ajax gaat zondag op bezoek bij Sparta Rotterdam en hoopt de goede vorm van de afgelopen wedstrijden door te trekken. De Amsterdammers boekten twee overwinningen op rij en willen met een nieuwe zege de aansluiting met de top behouden. Trainer Míchel Sánchez lijkt weinig aanleiding te zien om zijn elftal flink te wijzigen, al zijn er voorin nog enkele vraagtekens.
Na de 2-0 overwinning op Atalanta in de Conference League wordt verwacht dat Ajax met dezelfde achterhoede aantreedt. Lucas Rosa lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen op de rechtsbackpositie, mede door de blessure van Anton Gaaei. Centraal achterin vormen Aaron Bouwman en Youri Baas vermoedelijk het duo, ondanks enkele slordigheden van Bouwman tegen de Italianen. Owen Wijndal completeert de verdediging als linksback, terwijl Marc-André ter Stegen onder de lat staat.
Ook op het middenveld worden weinig veranderingen verwacht. Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio, Davy Klaassen en Julian Brandt lijken opnieuw het vertrouwen te krijgen van Sánchez. Mokio verkeert in goede vorm en was tegen FC Groningen nog tweemaal trefzeker. De verwachting is dat een van de middenvelders een meer aanvallende rol krijgt, waardoor Ajax met vier middenvelders kan aantreden.
In de voorhoede lijkt Tolu Arokodare weer een kans te krijgen vanaf de aftrap. De spits zou daarmee Marcos Leonardo naar de bank verdringen, nadat de Braziliaan in zijn laatste twee basisoptredens niet wist te scoren. Ook Abdellah Ouazane hoopt op een basisplaats na zijn ijzersterke invalbeurt tegen Atalanta, maar Oscar Gloukh lijkt voorlopig de voorkeur te behouden. Ajax begint zondag aan een belangrijke wedstrijd in de strijd om de bovenste plaatsen.
Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Mokio, Brandt, Klaassen; Tolu Arokodare, Gloukh.
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Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel staat voor twee dilemma's
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