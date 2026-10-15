Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel voert één wijziging door
Ajax speelt donderdagavond de uitwedstrijd tegen Hajduk Split in de hoofdfase van de Conference League. Er wordt om 18.45 uur afgetrapt in Kroatië.
Ajax-trainer Míchel Sánchez kan tegen Hajduk Split niet beschikken over een zevental spelers. Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei en Simon Adingra kampen met blessures, terwijl Yves Bissouma niet is ingeschreven voor de Conference League.
Na het gelijkspel tegen NEC (1-1) voert Míchel waarschijnlijk één wijziging door. Davy Klaassen keert vermoedelijk terug in het elftal, wat ten koste gaat van Jorthy Mokio. Míchel houdt Aaron Bouwman na zijn invalbeurt tegen NEC waarschijnlijk weer op de bank. Thilo Kehrer en Youri Baas vormen het centrum van de defensie bij de Amsterdammers.
Vermoedelijke opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov; Arokodare, Gloukh.
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