Vermoedelijke opstelling Ajax: Nieuwe aanwinsten in de basis?

Ajax staat zondagmiddag voor een zware test in het Philips Stadion, waar regerend landskampioen PSV de tegenstander is. Trainer John Heitinga heeft richting de topper nog keuzes te maken, maar de verwachting is dat hij vasthoudt aan dezelfde basiself waarmee hij ook tegen PEC Zwolle en Internazionale startte. Stabiliteit lijkt op dit moment de leidraad in Amsterdam.

Afgelopen weekend hervatte Ajax de competitie met een 3-1 zege op PEC Zwolle, waarin Mika Godts de uitblinker was met twee doelpunten en een assist. Tegen Internazionale kon de jonge Belg zijn stempel echter niet drukken en liet hij een grote een op een kans op de openingstreffer liggen. In Eindhoven krijgt Godts vermoedelijk opnieuw de kans vanaf de linkervleugel, met Wout Weghorst als diepe spits en Oliver Edvardsen aan de rechterkant. Steven Berghuis is nog altijd onzeker, waardoor zijn rentree in de basis onwaarschijnlijk lijkt.

Ook achterin en op het middenveld lijken geen verrassingen te worden doorgevoerd. Doelman Vitezslav Jaros krijgt zoals verwacht opnieuw het vertrouwen, met Anton Gaaei, Ko Itakura, Youri Baas en Owen Wijndal als de vier verdedigers voor hem. Op het middenveld rekent Heitinga op Youri Regeer, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Daarmee zullen aankopen als Oscar Gloukh, Raúl Moro en Kasper Dolberg opnieuw genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.