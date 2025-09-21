AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Nieuwe aanwinsten in de basis?

Thomas
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Ajax staat zondagmiddag voor een zware test in het Philips Stadion, waar regerend landskampioen PSV de tegenstander is. Trainer John Heitinga heeft richting de topper nog keuzes te maken, maar de verwachting is dat hij vasthoudt aan dezelfde basiself waarmee hij ook tegen PEC Zwolle en Internazionale startte. Stabiliteit lijkt op dit moment de leidraad in Amsterdam.

Afgelopen weekend hervatte Ajax de competitie met een 3-1 zege op PEC Zwolle, waarin Mika Godts de uitblinker was met twee doelpunten en een assist. Tegen Internazionale kon de jonge Belg zijn stempel echter niet drukken en liet hij een grote een op een kans op de openingstreffer liggen. In Eindhoven krijgt Godts vermoedelijk opnieuw de kans vanaf de linkervleugel, met Wout Weghorst als diepe spits en Oliver Edvardsen aan de rechterkant. Steven Berghuis is nog altijd onzeker, waardoor zijn rentree in de basis onwaarschijnlijk lijkt.

Ook achterin en op het middenveld lijken geen verrassingen te worden doorgevoerd. Doelman Vitezslav Jaros krijgt zoals verwacht opnieuw het vertrouwen, met Anton Gaaei, Ko Itakura, Youri Baas en Owen Wijndal als de vier verdedigers voor hem. Op het middenveld rekent Heitinga op Youri Regeer, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Daarmee zullen aankopen als Oscar Gloukh, Raúl Moro en Kasper Dolberg opnieuw genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.

Luis Suarez in zijn tijd bij Ajax

Suárez-record in gevaar: Ajacied kan geschiedenis schrijven vandaag

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart ziet patroon bij Ajax en PSV: "Snap er niets van"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
