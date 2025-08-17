Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Nieuwe topaankopen mogen starten

Thomas
Oscar Gloukh en Raul Moro
Oscar Gloukh en Raul Moro Foto: © Pro Shots

Ajax staat zondag voor een pittige test in Deventer, waar het op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. Na de toch wat matige competitiestart tegen Telstar grijpt trainer John Heitinga in. De oefenmeester lijkt zijn elftal op meerdere posities te wijzigen en rekent daarbij op defensieve impulsen én meer creativiteit op het middenveld.

"Als je keeper één van je betere spelers was, dat zegt genoeg", zei Heitinga vrijdag op de persconferentie, doelend op het slappe optreden van zijn ploeg tegen Telstar. Tegen Go Ahead hoopt hij op meer balans, mede dankzij Ko Itakura. "Die staat zondag in de basis", verklapte de trainer alvast. Of Josip Sutalo op tijd fit raakt, is volgens Heitinga "twijfelachtig", waardoor Itakura vermoedelijk een duo vormt met Youri Baas in het centrum. Op de backposities lijken Youri Regeer en Owen Wijndal te starten.

Op het middenveld kiest Heitinga voor zekerheid. Niet de jonge Jorthy Mokio, maar routinier Davy Klaassen speelt als verdedigende middenvelder. Kenneth Taylor behoudt zijn plek, terwijl topaankoop Oscar Gloukh zijn eerste basisplaats krijgt zondag. In de voorhoede betekent dat een rol op rechtsbuiten voor Steven Berghuis. Raul Moro vanaf linksbuiten en Wout Weghorst, die tegen Telstar nog twee keer het net vond, zal ook starten tegen de Eagles. Ajax trapt zondag om 12.15 uur af in Deventer en zal beter voor de dag moeten komen om punten te pakken.

De vermoedelijke opstelling van Ajax is als volgt: Jaros; Regeer, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Gloukh; Berghuis, Weghorst, Moro

