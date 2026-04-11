Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Óscar García wijzigt basiself'

Ajax wil zaterdagavond koste wat kost winnen van hekkensluiter Heracles Almelo om in het spoor te blijven van Feyenoord, NEC en FC Twente in de strijd om de bovenste plaatsen in de Eredivisie. De Amsterdammers kampen daarbij met flinke personele problemen, vooral op het middenveld.

VoetbalPrimeur verwacht dat trainer Óscar García vasthoudt aan een grotendeels herkenbare basisopstelling. Maarten Paes staat vermoedelijk onder de lat. In de verdediging lijken Anton Gaaei, Josip Šutalo, Youri Baas en Lucas Rosa opnieuw het vertrouwen te krijgen.

Wel blijft er een vraagteken achter de naam van Takehiro Tomiyasu. De verdediger was vrijdag onzeker, zo liet García doorschemeren. Mocht hij niet fit genoeg zijn, dan verandert er naar verwachting niets aan de achterhoede. Op het middenveld lijken Oscar Gloukh, Jorthy Mokio en Sean Steur de voorkeur te krijgen.