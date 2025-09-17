KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Oscar Gloukh begint in de basis'

Niek
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans

Ajax neemt het woensdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Internazionale, maar trainer John Heitinga kan geen beroep doen op Steven Berghuis. De oefenmeester gaat echter meerdere wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling, zo verwacht VoetbalPrimeur

"Het is bekend dat I Nerazzurri spelen met twee spitsen en wingbacks, waarvan Denzel Dumfries er één is, die behoorlijk wat aanvalsdrang hebben. Het is daardoor aannemelijk dat Heitinga voor wat meer controle op de backposities zal kiezen", valt te lezen. "Het lijkt erop dat Wijndal het kind van de rekening wordt als Heitinga daadwerkelijk voor dit plan kiest. Dat zou betekenen dat Baas opschuift naar linksbackpositie", voorspelt VoetbalPrimeur.

"Op het middenveld moet Heitinga wederom een ei leggen over de 6-positie, nadat Youri Regeer niet al te overtuigend op die plek speelde tegen PEC Zwolle", blikt men terug. "Vermoedelijk gaat Klaassen daar nu tegen zijn oude club spelen, wat hoger op het middenveld weer een plekje vrij zou maken voor Oscar Gloukh", besluit VoetbalPrimeur. De verwachting van de site is bovendien dat Moro op rechts de voorkeur krijgt boven Edvardsen. 

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Itakura, Baas; Klaassen, Taylor, Gloukh; Moro, Weghorst, Godts.

