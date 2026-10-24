'Vermoedelijke opstelling Ajax: Ouazane begint weer op de bank'
Ajax moet op zondagmiddag om 16:45 uur op bezoek op het Kasteel bij Sparta Rotterdam. Míchel Sanchez staat voor de taak zijn elf basisspelers voor dit duel te positioneren.
Na de zege op Atalanta (2-0) in de Conference League lijkt de Spanjaard weinig reden hebben om achterin veranderingen door te voeren. Aaron Bouwman en Youri Baas lijken centraal achterin te staan, terwijl Ter Stegen lijkt te gaan keeper. Owen Wijndal krijgt vermoedelijk de voorkeur als linksback, Rosa als rechtsback.
Op het middenveld mag Amrabat zich waarschijnlijk op gaan maken voor een basisplek, waarbij hij steun krijgt van Mokio en Brandt. Daarvoor staan Klaassen en Gloukh. Tolu, die scoorde tegen Atalanta, lijkt de voorkeur in de spits te krijgen.
De vermoedelijke opstelling van Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Mokio, Brandt, Klaassen, Tolu, Gloukh
Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Bouwman spreekt bijzonder doel uit: "Dat willen we met z'n allen"
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Ouazane begint weer op de bank'
Ajax-speler gefileerd: "Wanneer wordt dat contract ontbonden?"
Gijp lyrisch over Ajacied: "Dan moet een club toch 45 miljoen bieden?"
Viergever roemt oud-Ajax-spits: "Alleen van hem onder de indruk"
Ajax opnieuw in zee met Zinchenko? "Er is niet veel ruimte"
Hans Nijland verklapt: "Dan toucheert hij bijna 4500 euro bruto"
Tolu Arokodare verklapt: "Hij spreekt niet heel goed Engels"
Driessen wijst naar Ajax: "Dat bezorgt hem ongetwijfeld hartzeer"
Wim Kieft nog niet overtuigd van Ajacied: "Je schrikt ook wel"
Driessen komt met opvallend Ajax-advies: "Een minder succes"
Opta rekent op Europese overwintering Ajax: 'Zoveel procent kans'
Oud-Ajacied Jurriën Timber en vriendin delen heugelijk nieuws
Ajax-watcher verwacht transfer in 2027: "Een nieuwe linksbuiten"
Sarri blijft hoopvol na nederlaag bij Ajax: "Beetje boos mag"
Verweij voorspelt: "Zal normaal gesproken niet verlengd worden"
Letschert tipt Ajax: "Snap wel dat het een interessante jongen is"
Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"
Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta
Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege
Vink breekt lans voor Ajax-talenten: "Hij is eigenlijk overal"
Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"
Michel wijst 'Man of the Match' aan bij Ajax: "Dat was de sleutel"
Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"
Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"
Ajax-talent Ouazane na schitterende goal: "Totaal niet mee bezig"
Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Een zak aardappelen op zijn rug"
Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta
Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"