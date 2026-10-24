'Vermoedelijke opstelling Ajax: Ouazane begint weer op de bank'

Ajax moet op zondagmiddag om 16:45 uur op bezoek op het Kasteel bij Sparta Rotterdam. Míchel Sanchez staat voor de taak zijn elf basisspelers voor dit duel te positioneren.

Na de zege op Atalanta (2-0) in de Conference League lijkt de Spanjaard weinig reden hebben om achterin veranderingen door te voeren. Aaron Bouwman en Youri Baas lijken centraal achterin te staan, terwijl Ter Stegen lijkt te gaan keeper. Owen Wijndal krijgt vermoedelijk de voorkeur als linksback, Rosa als rechtsback.

Op het middenveld mag Amrabat zich waarschijnlijk op gaan maken voor een basisplek, waarbij hij steun krijgt van Mokio en Brandt. Daarvoor staan Klaassen en Gloukh. Tolu, die scoorde tegen Atalanta, lijkt de voorkeur in de spits te krijgen.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Mokio, Brandt, Klaassen, Tolu, Gloukh