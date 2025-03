Vermoedelijke opstelling Ajax: Rosa moet Lang in bedwang houden

Naast de geblesseerden Wout Weghorst, Remko Pasveer en Youri Regeer kan Ajax in de topper tegen PSV ook niet beschikken over de geschorste Anton Gaaei. De verwachting is daarom dat Lucas Rosa zijn basisdebuut in de Eredivisie gaat maken", begint Goodijk.

Lucas Rosa kwam begin februari over van Rea. Valladolid, maar heeft nog weinig minuten gemaakt. "Dat wordt een serieuze test, want bij PSV wordt Noa Lang als linksbuiten aan de aftrap verwacht", schrijft Goodijk. "Voor Rosa dé kans om te laten zien dat hij wél een versterking is voor dit Ajax."

Op het middenveld heeft Farioli meer keuze. Goodijk verwacht dat hij vast zal houden aan zijn meest gebruikte middenveld: Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim. "Met Steven Berghuis heeft de trainer dan nog een verschilmaker achter de hand op de reservebank", aldus Goodijk.

In de vorige editie tegen PSV startte Ajax nog met Weghorst en Chuba Akpom in de voorhoede. Inmiddels is Brian Brobbey de enige beschikbare spits en zal hij dus starten. "Bertrand Traoré en Mika Godts zijn de vaste artiesten om hem heen. Oliver Edvardsen startte nog niet voor Ajax in de Eredivisie, maar was als invaller wel al goed voor drie doelpunten", sluit Goodijk af.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.