Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Ajax speelt zondagmiddag in Volendam de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De Amsterdammers maakten donderdag tegen FC Groningen eindelijk weer een overtuigende indruk en lijken daardoor met weinig wijzigingen aan de aftrap te verschijnen. Óscar García lijkt vooral voor vastigheid te kiezen in aanloop naar het beslissende duel.
Onder de lat krijgt Maarten Paes naar verwachting opnieuw het vertrouwen van de Spaanse trainer. Ook achterin lijken er geen veranderingen op komst. Aaron Bouwman vormt vermoedelijk samen met Youri Baas het centrum van de defensie, terwijl Anton Gaaei en Lucas Rosa de backposities invullen.
Op het middenveld blijft García waarschijnlijk eveneens vasthouden aan dezelfde namen. Davy Klaassen, die tegen FC Groningen de openingstreffer maakte, is normaal gesproken verzekerd van een basisplaats.
Ook Jorthy Mokio kan rekenen op een nieuwe kans vanaf de aftrap. De middenvelder was donderdag eveneens trefzeker en lijkt daardoor opnieuw de voorkeur te krijgen boven Youri Regeer. Sean Steur completeert naar verwachting het middenveld van de Amsterdammers in Volendam.
In de voorhoede lijkt García wel een wijziging door te voeren. Mika Godts en Steven Berghuis behouden vermoedelijk hun plek, maar voor Wout Weghorst dreigt een reserverol. De spits miste tegen FC Groningen meerdere grote kansen en dat lijkt gevolgen te hebben voor zijn basisplaats. Kasper Dolberg staat daardoor klaar om in de finale van de play-offs vanaf de eerste minuut te starten.
Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.
