Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García

Ajax speelt zondagmiddag in Volendam de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Utrecht. De Amsterdammers maakten donderdag tegen FC Groningen eindelijk weer een overtuigende indruk en lijken daardoor met weinig wijzigingen aan de aftrap te verschijnen. Óscar García lijkt vooral voor vastigheid te kiezen in aanloop naar het beslissende duel.

Onder de lat krijgt Maarten Paes naar verwachting opnieuw het vertrouwen van de Spaanse trainer. Ook achterin lijken er geen veranderingen op komst. Aaron Bouwman vormt vermoedelijk samen met Youri Baas het centrum van de defensie, terwijl Anton Gaaei en Lucas Rosa de backposities invullen.

Op het middenveld blijft García waarschijnlijk eveneens vasthouden aan dezelfde namen. Davy Klaassen, die tegen FC Groningen de openingstreffer maakte, is normaal gesproken verzekerd van een basisplaats.