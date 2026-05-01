2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Sterkhouder keert terug in de basis

Thomas
Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

De spanning neemt toe in Amsterdam, waar Ajax zaterdagavond móét winnen van PSV om zicht te houden op de bovenste plekken. In de Johan Cruijff ArenA wacht een lastige opdracht voor de ploeg van Óscar García, die door enkele afwezigen opnieuw moet schuiven met zijn opstelling.

Onder de lat lijkt Maarten Paes opnieuw het vertrouwen te krijgen. In de defensie keert Takehiro Tomiyasu naar verwachting terug na zijn schorsing, waardoor hij samen met Lucas Rosa, Josip Sutalo en Youri Baas de achterhoede vormt. 

Op het middenveld moet García het doen zonder Davy Klaassen, die ontbreekt maar spoedig wordt terugverwacht. Daardoor ligt de verantwoordelijkheid bij Youri Regeer, die samen met Jorthy Mokio en Oscar Gloukh het middenveld vormen. Laatstgenoemde wist in de vorige wedstrijd tegen NAC Breda nog te scoren, maar overtuigde verder niet volledig, toch wel genoeg voor een basisplaats.

Voorin kiest Ajax voor de vertrouwde namen met Steven Berghuis, Wout Weghorst en Mika Godts. De Amsterdammers beginnen het duel met een erehaag voor PSV, dat enkele sterkhouders mist, maar zullen daarna vol op de aanval moeten spelen. Met de strijd om plek twee en drie nog volledig open, staat er veel op het spel in de ArenA.

Vermoedelijke opstelling van Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Tomiyasu; Gloukh, Regeer, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts. 

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
