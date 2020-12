Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 dec 2020 om 20:12

Het is al wel duidelijk dat Ajax toch wel weinig rust krijgt tussen de wedstrijden door. Na woensdag een vrij aparte wedstrijd tegen FC Utrecht nipt gewonnen te hebben staat zondag het uitduel tegen ADO Den Haag op het programma. Wie gaat Ten Hag opstellen en is iedereen fit? Daar komen we zondag achter.

Feyenoord en Vitesse staan tegenover elkaar en PSV speelt zaterdagavond al tegen RKC, dus het is de perfecte kans om uit te lopen op minimaal één andere titelkandidaat. Met welke elf gaat Ajax dat proberen te doen?

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Blind, Klaassen, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.