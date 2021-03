Geschreven door Kevin Ligtvoet 21 mrt 2021 om 12:03

Zondag staat speelronde 27 in de Eredivisie op het programma, en ADO Den Haag komt op bezoek in Amsterdam. De nummer zeventien van de Eredivisie heeft al een behoorlijke tijd niet meer gewonnen en pakte slechts 15 punten tot nu toe in de Eredivsie. Scheidsrechter Lindhout blaast om 20.00u op zijn fluit voor de aftrap.

Terwijl ADO Den Haag het dus niet zo goed doet de afgelopen weken, gaat het bij Ajax juist bijna perfect. De Amsterdammers zijn al sinds de wedstrijd tegen Atalanta ongeslagen en kunnen op 66 punten komen na 26 wedstrijden. Deze week heeft de ploeg van Erik ten Hag in ieder geval donderdag even rust, want de eerste wedstrijd tegen AS Roma is pas op 8 april.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Álvarez, Martinez, Tagliafico; Blind, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.