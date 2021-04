Geschreven door Kevin Ligtvoet 14 apr 2021 om 11:04

Vorige week ging Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA met 1-2 onderuit tegen AS Roma, en dat was erg onnodig. De Amsterdammers hadden de kansen en het betere spel, maar door het niet afmaken en een fout van Scherpen werd er uiteindelijk toch verloren.

Devyne Rensch pakte een gele kaart vorige week, waardoor hij geschorst is voor de return. Maarten Stekelenburg keert terug, dus schuift Kjell Scherpen weer op naar de bank. Verder zal er niet veel veranderen ten opzichte van het eerste duel. De return begint donderdagavond om 21.00u, en is live te zien op RTL 7 en ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.