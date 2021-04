Geschreven door Kevin Ligtvoet 07 apr 2021 om 23:04

Donderdag is het eindelijk zover, de volgende ronde van de Europa League! Om 21.00u wordt er afgetrapt door Ajax en AS Roma die over twee duels gaan strijden om een plekje in de halve finales van het Europese toernooi. De Amsterdammers zullen dat moeten doen zonder Blind en Mazraoui, en mogelijk ook zonder Schuurs en Stekelenburg.

Het belangrijkste morgen is natuurlijk winnen en geen tegendoelpunten krijgen, maar het is nog niet zeker of beide teams met hun sterkste elf kunnen aantreden. Bij AS Roma ontbreken er een aantal spelers, maar bij Ajax ook. Stekelenburg, Schuurs en Klaiber zijn nog twijfelgevallen, terwijl Noussair Mazraoui en Daley Blind er zeker niet bij zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch, Klaassen, Antony, Tadic, Neres.