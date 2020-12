Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 dec 2020 om 20:12

Ajax gaat met een nare nasmaak richting het duel met Atalanta. Na het verliezen van FC Twente, in de eigen Arena, komt nu de ploeg uit Bergamo op bezoek om te bepalen wie er doorgaat in de Champions League. In Italië werd het gelijk, maar dat zal nu niet genoeg zijn voor de Amsterdammers.

Erik ten Hag kampt vlak voor het cruciale duel wel met een aantal twijfelgevallen. Het is niet zeker of Lassina Traoré, David Neres, Noussair Mazraoui, Daley Blind en Nicolás Tagliafico inzetbaar zullen zijn. De trainer heeft goede hoop dat in ieder geval de beide vleugelverdedigers kunnen spelen, het grootste twijfelgeval is Traoré. Het is even afwachten wat de reactie is na de laatste training.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes