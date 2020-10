Geschreven door Jessica Westdijk 26 okt 2020 om 08:10

Ajax werkte zaterdagmiddag een soort trainingspartijtje af in Venlo en dat is altijd lekker, voorafgaand aan een belangrijk duel in de Champions League. Na de 0-13 zege gaat Ajax dinsdagavond op bezoek bij Atalanta. De Italianen zijn de afgelopen jaren steeds sterker geworden en waren afgelopen seizoen de verrassing van de Champions League.

Bovendien wonnen zij hun eerste duel in de groepsfase wel, waardoor de druk er meteen vol op staat bij Ajax. Winst is belangrijk om een goede kans te houden op overwintering in de Champions League. Vorige week had Erik ten Hag voor het duel met Liverpool een mooi strijdplan uitgedacht, maar moest dat al na 9 minuten wijzigen. Mohammed Kudus verliet toen geblesseerd het veld en kan ook de komende maanden niet in actie komen. Omdat Antony er toen niet bij was, loste Ten Hag dat op door Quincy Promes te laten invallen.

De buitenspeler, die vorig seizoen nog zo’n goede connectie had met Hakim Ziyech, is geen schim van zichzelf meer sinds Ziyech naar Chelsea vertrok. Nu Antony weer van de partij is, lijkt hij dan ook gewoon te gaan spelen. Verder is de verwachting dat Ten Hag er opnieuw voor kiest om Daley Blind op het middenveld te posteren.

De opstelling van Ajax ziet er tegen Atalanta dan vermoedelijk ook als volgt uit:

Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Klaassen, Blind, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.