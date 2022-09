Geschreven door Jessica Westdijk 17 sep 2022 om 21:09

Na de teleurstellende avond bij Liverpool gaat Ajax zondagmiddag op bezoek bij AZ. De Alkmaarders kwamen donderdagavond thuis in actie tegen FC Vaduz uit Liechtenstein en wonnen met 4-1, al kwam die zege moeizaam tot stand.

Voor Alfred Schreuder lijkt er geen reden om zijn opstelling aan te passen. In de selectie zullen er wel wat wijzigingen zijn. Zo is Owen Wijndal na een blessure weer fit, terwijl Jorge Sanchez juist met een blessure is afgehaakt. Maar redenen om de basiself te wijzigen zijn er niet. Dus lijkt Ajax ook in Alkmaar te gaan starten met Kudus in de spits. De Ghanese aanvaller was ook tegen Liverpool trefzeker en verkeert in goede vorm.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn