Geschreven door Kevin Ligtvoet 24 apr 2021 om 21:04

De KNVB Beker is al binnen, maar de titel helaas nog niet, en deze kan ook, officieel, nog niet gepakt worden zondag tegen AZ. Erg zonde, want er zijn voor het eerst in een lange tijd fans aanwezig in het stadion. Bij een overwinning op AZ komt de titel wel erg dichtbij en krijgen de Amsterdammers tegen FC Emmen de kans om nummer 35 officieel op te schrijven.

Het lijkt erop dat iedereen fit is voor de laatste paar duels van dit Eredivisie-seizoen, op de al bekende afwezigen na. Het is nog niet duidelijk welke elf er tegen AZ starten, maar dit zullen zeer waarschijnlijk de sterkste elf zijn, met Klaassen terug in de basis na wat rust tegen FC Utrecht donderdag. Morgenmiddag weten we dit zeker.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.