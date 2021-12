Geschreven door Idse Geurts 10 dec 2021 om 14:12

Aankomende zondag staat voor Ajax een ‘moderne’ topper op het programma. AZ komt dat op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De afgelopen twee seizoenen heeft Ajax het steeds relatief lastig gehad tegen AZ. Vorig seizoen werd weliswaar elk Eredivisie-duel van AZ gewonnen, maar het seizoen daarvoor werd er twee keer verloren. Toch lijkt de wedstrijd van zondag iets minder spannend te worden. AZ beleeft dit jaar niet het beste seizoen en staat ‘slechts’ zevende. We zijn dus benieuwd of de Alkmaarders het Ajax weer lastig kunnen maken.

Gelukkig zal het uiteindelijke resultaat niet afhangen van het aantal afwezigen bij Ajax. Ten Hag kan immers beschikken over een vrijwel volledig fitte selectie. Alleen Mohamed Kudus, Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber liggen in de lappenmand vanwege langdurige blessures. Als het goed is, is Dusan Tadic gewoon weer fit genoeg om te starten. Dit betekent dat David Neres weer op de bank moet plaatsnemen. Ook Jurriën Timber zal zondag weer in de basis staan. De jonge verdediger moest de Champions League-wedstrijd tegen Sporting aan zich voorbij laten gaan, omdat hij op scherp stond vanwege een gele kaart.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Blind; Alvarez; Gravenberch; Berghuis; Antony; Haller; Tadic