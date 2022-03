Geschreven door Idse Geurts 03 mrt 2022 om 10:03

Vanavond staat er een belangrijke wedstrijd op het programma voor Ajax. Om 20:00 uur speelt Ajax immers de halve finale van de KNVB Beker. Deze wordt gespeeld tegen AZ.

De club uit Alkmaar is altijd een lastige tegenstander voor Ajax. Zo wist AZ dit Eredivisie seizoen in de Johan Cruijff ArenA zelfs te winnen van Ajax. Daarnaast verkeert Ajax niet in de beste vorm. Vorig weekend werd er verloren van laagvlieger Go Ahead Eagles, terwijl in de Champions League er een moeizaam gelijkspel tegen Benfica op de mat werd gelegd. De ploeg van Erik ten Hag moet zichzelf dus bij elkaar zien te rapen en de uitstekende vorm van paar weken geleden zien terug te vinden.

Dit moet echter wel gebeuren zonder Noussair Mazraoui. Tijdens de persconferentie op woensdagmiddag, vertelde Ten Hag dat de rechtsback geblesseerd is aan zijn knie. Hierdoor kan Mazraoui, een van de uitblinkers bij Ajax dit seizoen, niet starten. Tegen Go Ahead was de verdediger echter ook afwezig, waardoor Devyne Rensch zijn positie overnam. Waarschijnlijk zal Rensch dus ook vanavond tegen AZ aan de aftrap verschijnen. Daarnaast werd op het persmoment ook duidelijk dat Jurriën Timber wellicht weer kan starten. De talentvolle verdediger was ook geblesseerd, maar lijkt weer fit genoeg. Tot slot, zal ook Andre Onana weer onder de lat verschijnen. Ajax kampt met veel geblesseerde keepers, waardoor de eerder afgeschreven Onana tóch weer minuten voor Ajax gaat maken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Rensch; Timber; Martinez; Blind; Alvarez; Klaassen; Berghuis; Antony; Haller; Tadic