Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 jan 2021 om 21:01

Na een matige Klassieker zondag moeten de mannen van Erik ten Hag woensdag alweer aan de bak. Voor een plekje bij de laatste acht van de KNVB Beker moet er gewonnen worden van AZ.

AZ is dit seizoen wat wisselvallig, maar wist na de winterstop al wel te winnen van PSV en ADO Den Haag. Ze staan op dit moment vijfde in de Eredivisie, zeven punter achter de Amsterdamse koploper. Het is de eerste wedstrijd voor de ploeg uit Alkmaar in de beker dit seizoen, omdat ze de vorige ronde vrijgeloot waren. Ajax won met 5-4 van FC Utrecht.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg, Klaiber, Timber, Blind, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Promes, Antony, Labyad, Tadic.