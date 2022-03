Geschreven door Idse Geurts 14 mrt 2022 om 15:03

Morgenavond is het weer tijd voor een spannende Champions League-avond. Voor Ajax staat immers de tweede achtste finale tegen Benfica op het programma. In de vorige wedstrijd tegen Benfica kwam Ajax nog op een 2-0 voorsprong, maar de Portugezen wisten de score uiteindelijk gelijk te trekken naar een 2-2 gelijkspel. Als Ajax de kwartfinale van de Champions League wil halen, moet de ploeg van Erik ten Hag dus winnen.

Gelukkig kan de trainer van Ajax over een vrijwel volledig fitte selectie beschikken. Buiten de langdurig geblesseerde spelers zijn er verder geen afwezigen bij Ajax. Dit vertelde de oefenmeester tijdens de persconferentie van maandagmiddag. Hierdoor zullen Jurriën Timber en Edson Alvarez vermoedelijk ‘gewoon’ in de basis beginnen. De twee sterkhouders van Ajax konden vrijdagavond in de wedstrijd tegen Cambuur niet starten, maar zijn nu dus volledig fit. “Het is fijn dat ze erbij zijn, maar we hebben een selectie. Als we tegenvallers hebben in de vorm van blessures kunnen we dat opvangen. Dat we laatst op één wedstrijd na alles hebben gewonnen is de kracht van onze selectie”, liet Ten Hag optekenen. Deze breedte in de selectie zorgt echter ook voor moeilijke keuzes voor Ten Hag. De terugkeer van Timber en Alvarez betekent immers dat Perr Schuurs en Davy Klaassen waarschijnlijk weer op de bank moeten plaatsnemen.

Verder zal natuurlijk ook Sébastien Haller in de basiself te vinden zijn. De Ivoriaanse spits is dit seizoen goed op schot in het miljardenbal. Haller heeft er al elf doelpunten in liggen en zal dit aantal zeker willen opschroeven. Concurrent Lewandowski heeft immers één doelpunt meer gemaakt in de Champions League dit seizoen. In de strijd om de topscorerstitel zal Haller erop gebrand zijn weer een doelpunt mee te pikken.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Berghuis; Antony, Haller, Tadic