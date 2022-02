Geschreven door Idse Geurts 23 feb 2022 om 10:02

Eindelijk is het weer zo ver: een Champions League-avond met Ajax! Na het moeiteloos doorkomen van de groepsfase, staan nu de achtste finales op het programma voor Ajax. In deze wedstrijden is Benfica de tegenstander. Portugese clubs behoren meestal tot ‘angstgegners’ van Ajax. Meerdere keren wist de club uit Amsterdam niet te winnen van een Portugese tegenstander. Toch lijken die tijden voorbij. In de groepsfase wist Ajax immers overtuigend af te rekenen met Sporting Portugal. In Lissabon werd het zelfs 1-5, met vier goals(!) voor Sébastien Haller. Ajax weet dus hoe het moet winnen in Portugal.

Daarnaast lijkt Benfica niet in hun beste periode te zitten. Eind vorig jaar vertrok coach Jorge Jesus na een ruzie met aanvoerder Pizzi (die inmiddels een transfer naar Istanbul Basaksehir heeft gemaakt), en heeft Benfica in de Portugese competitie een achterstand van twaalf punten op koploper FC Porto.

Ajax daarentegen, verkeert in uitstekende vorm. De afgelopen weken wist Ajax steeds met grote cijfers van hun tegenstanders te winnen. Vorig weekend tegen Willem II ging het iets moeizamer, maar wellicht werden er krachten gespaard voor de wedstrijd van vanavond. Erik ten Hag lijkt dan ook geen wijzigingen door te gaan voeren in zijn succesformatie. Vooralsnog zijn er geen blessuregevallen, dus Ten Hag kan zijn sterkste elf opstellen. Dit betekent dat Ryan Gravenberch waarschijnlijk weer op de bank begint. Gravenberch speelt de laatste weken niet uitmuntend, waardoor Davy Klaassen een betere optie op het middenveld lijkt.

Om 21:00 uur trapt Ajax af in het Éstadio da Luz in Lissabon.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Blind; Alvarez; Klaassen; Berghuis; Antony; Haller; Tadic