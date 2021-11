Geschreven door Idse Geurts 23 nov 2021 om 16:11

Na paar weken interlandvoetbal is het eindelijk weer tijd voor de Champions League! Woensdagavond neemt Ajax het om 18:45 op tegen Besiktas. Ajax is natuurlijk al geplaatst voor de volgende ronde, maar tegen Besiktas kan de groepswinst veilig worden gesteld. Hierdoor is de kans kleiner dat Ajax een échte topploeg treft in de achtste finale. Het team van Ten Hag heeft dus nog genoeg om voor te spelen.

Op basis van de vorige wedstrijd tegen Besiktas, is Ajax in ieder geval torenhoge favoriet. Besiktas wist in de Johan Cruijff ArenA geen vuist te maken en Ajax won redelijk gemakkelijk met 2-0. Echter, in de Eredivisie heeft Ajax deze favorietenrol ook niet altijd weten waar te maken. Hoewel er afgelopen weekend gewonnen werd van RKC, moest Ajax de punten delen met Heracles en Go Ahead Eagles. Ajax moet dus altijd gewaarschuwd zijn.

Ook heeft Erik ten Hag te maken met een domper aangaande zijn vaste basiself. Edson Álvarez ontbreekt immers in Istanbul. De Mexicaan moet een schorsing uitzitten. Gelukkig heeft Ajax een brede selectie, waardoor Álvarez vervangen wordt door een andere uitstekende speler. Dit zal vermoedelijk Davy Klaassen zijn. Daarnaast heeft Ten Hag in de persconferentie kenbaar gemaakt dat hij andere spelers een kans gaat geven. Hierdoor bestaat de verwachting dat Nicolas Tagliafico, David Neres en Devyne Rensch weer eens aan de aftrap mogen verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Timber; Martínez; Tagliafico; Klaassen; Gravenberch; Berghuis; Neres; Haller; Tadic