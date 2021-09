Geschreven door Jessica Westdijk 28 sep 2021 om 08:09

Na de 1-5 zege in Lissabon is het vanavond aan Ajax om de Champions League een goed vervolg te geven tegen Besiktas. De Johan Cruijff Arena is uitverkocht en de sfeer zal eindelijk weer zijn zoals we gewend waren op die mooie Europese avondjes.

Maar met welke 11 gaat Ajax aantreden? Erik ten Hag gaf al aan dat hij genoeg te kiezen heeft, want de selectie is zo goed als compleet. Alleen Maarten Stekelenburg en de langdurig geblesseerde Sean Klaiber ontbreken nog. Davy Klaassen is weer helemaal fit, maar de coach wilde niet zeggen of dat ook een basisplaats zou betekenen.

Het vermoeden is van niet. Berghuis maakte de laatste weken een sterke indruk op tien en scoorde tegen Sporting Portugal zijn eerste goal in het Ajax-shirt. Vanavond tegen Besiktas lijkt het ook te mogen starten. Dat is vermoedelijk ook de enige positie waar Ten Hag echt een tijdje over na moest denken, want de rest van het elftal lijkt inmiddels redelijk vast te staan.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.