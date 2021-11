Geschreven door Idse Geurts 02 nov 2021 om 11:11

Na het verassende gelijkspel tegen Heracles Almelo, mag Ajax zich al gelijk gaan opmaken voor een nieuwe uitdaging. Woensdagavond staat de belangrijke uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund op het programma. Als Ajax deze wedstrijd weet te winnen, komt overwintering in de Champions League wel heel erg dichtbij. Toch lijkt een herhaling van de thuiswedstrijd tegen Dortmund erg moeilijk te worden. Tegen Heracles werd er door Ajax geen sprankelend spel op de mat gezet. Daarnaast heeft Dortmund dit keer de steun van hun supporters. De ‘Gelbe Wand’ is een van de meest fanatieke, en luidruchtige, supportersgroepen van Europa. Hier kunnen de Ajacieden nog wel eens door overrompeld worden. Een lichtpuntje is wel dat Dortmund hun topspits Erling Haaland mist. De Noor kampt met een heupblessure.

In tegenstelling tot zijn collega bij Borussia Dortmund, kan Erik ten Hag waarschijnlijk wel beschikken over een volledig fitte selectie. Noussair Mazraoui moest afgelopen zaterdag missen wegens ziekte, maar naar verluidt is hij fit genoeg om tegen Dortmund te starten. Hierdoor zal Ten Hag vermoedelijk beginnen met zijn sterkste basiself.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Blind; Gravenberch; Berghuis; Alvarez; Antony; Haller; Tadic