Geschreven door Idse Geurts 15 dec 2021 om 13:12

Woensdagavond om 21:00 begint voor Ajax de strijd om de TOTO KNVB Beker. In deze eerste wedstrijd moet worden afgerekend met BVV Barendrecht. Toch is dit geen ‘gewone’ wedstrijd. Barendrecht is immers een amateurploeg. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat een amateurploeg tegen het grote Ajax mag spelen. Voor Barendrecht zal het dus, ongeacht het resultaat, een duel worden om nooit te vergeten.

Voor Ajax is deze wedstrijd een goede manier om de rug weer te rechten na de verliespartij tegen AZ. Echter moet geen enkele ploeg onderschat worden, zelfs niet als het een amateurploeg betreft. Barendrecht zal er natuurlijk op gebrand zijn om een goed resultaat te behalen.

Toch is zo’n eerste bekerwedstrijd een goed moment voor Erik ten Hag om te rouleren in zijn selectie. Ook, omdat zondag De Klassieker tegen Feyenoord op het programma staat. Ten Hag zal daarom waarschijnlijk vooral gebruik gaan maken van wissel- en jeugdspelers. Zo zijn Jong Ajax-spelers Amourricho van Axel Dongen, Naci Ünüvar en Youri Regeer, alle drie geselecteerd. Een basisplek komt wellicht te vroeg voor deze jeugdspelers, maar wat speelminuten in de Johan Cruijff ArenA zit er dik in. Verder lijkt het aannemelijk dat wisselspelers als Gorter, Rensch, Schuurs, Tagliafico, Klaassen, Taylor, Daramy en Danilo aan de basis zullen verschijnen. Dit is hun kans om te laten zien dat zij ook een vaste basisplek verdienen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch; Schuurs; Timber; Tagliafico; Taylor; Klaassen; Jensen; Neres; Danilo; Daramy