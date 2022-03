Geschreven door Idse Geurts 10 mrt 2022 om 11:03

De aankomende speelronde van de Eredivisie komt dit weekend al vroeg voor Ajax. Vrijdag om 20:00 uur staat immers al de wedstrijd tegen Cambuur op het programma. Uit in Leeuwarden zal de ploeg van Ten Hag weer proberen hun rug te rechten na de verliespartij tegen Go Ahead Eagles van vorige week. Hopelijk kan Ajax net zo’n wedstrijd tegen Cambuur neerzetten als eerder dit seizoen. Toen werd het per slot van rekening 9-0(!) in de Johan Cruijff ArenA. Toch zou het geen verrassing zijn als Cambuur deze keer sterker uit de hoek komt. De ploeg uit Leeuwarden is immers de verrassende nummer acht van de ranglijst. Een positie die aan het begin van het seizoen zeker niet werd verwacht.

Erik ten Hag zal waarschijnlijk gebruikmaken van zijn sterkst mogelijke opstelling. Hoewel Ajax volgende week natuurlijk de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Benfica speelt, mag dit niet ten koste gaan van een overwinning in de Eredivisie. PSV staat op dit moment slechts twee punten achter Ajax en het is niet de bedoeling dat de Eindhovenaren de nieuwe koplopers worden.

Gelukkig lijkt Ten Hag aankomende vrijdag weer te kunnen beschikken over Nouissair Mazraoui. De rechtsback moest de laatste twee wedstrijden van Ajax missen wegens een blessure, maar Ten Hag vertrouwt erop dat Mazraoui er vrijdag weer bij is. Daarnaast bestaat ook de kans dat Jurriën Timber weer fit genoeg is. Verder is er op het middenveld nog steeds een concurrentiestrijd gaande tussen Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Echter, na het matige optreden van Gravenberch van vorige week, lijkt Klaassen wellicht een basisplaats te verdienen. Tot slot, moet Ten Hag wel Lisandro Martinez missen in zijn verdediging. De Argentijn is geschorst. Perr Schuurs zal waarschijnlijk zijn vervanger zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind; Alvarez, Klaassen, Berghuis; Antony, Haller, Tadic