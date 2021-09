Geschreven door Idse Geurts 17 sep 2021 om 10:09

Na de fantastische 1-5 overwinning van Ajax op Sporting Lissabon, staat dit weekend gewoon weer een Eredivisie-duel op het programma. Zaterdagavond neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Cambuur. Hoewel Cambuur duidelijk van een minder niveau is dan Sporting, staat er ook in deze wedstrijd veel op het spel. Bij een zege op de Leeuwarders neemt Ajax in elk geval tijdelijk de koppositie over van PSV. De club uit Eindhoven komt zondag pas in actie, waardoor de Ajacieden de druk kunnen opvoeren.

Als we de resultaten uit het verleden moeten geloven, zal Ajax zaterdag wel een makkelijke avond beleven. Van de zeven wedstrijden waarin Cambuur op bezoek kwam in Amsterdam, won Ajax er zes. Slechts één keer wist Cambuur er een 1-1 gelijkspel van te maken. De laatste wedstrijd die Ajax en Cambuur tegen elkaar speelde werd echter wel gewonnen door Cambuur. Op 15 december 2016 verloor Ajax met 2-1 in Leeuwarden.

Dit weekend moet Ajax het waarschijnlijk nog stellen zonder Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg. Beide waren tegen Sporting niet fit genoeg, dus de kans is groot dat de wedstrijd tegen Cambuur ook nog te vroeg komt. De absentie van Stekelenburg betekent misschien goed nieuws voor Jay Gorter. De jonge doelman kan een kans onder de lat krijgen, aangezien Remco Pasveer in Lissabon geen geweldige indruk achterliet als keeper.

Verwachte opstelling Ajax: Gorter; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Berghuis; Gravenberch; Alvarez; Antony; Haller; Tadic.