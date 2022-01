Geschreven door Idse Geurts 20 jan 2022 om 09:01

Vanavond is het weer tijd voor bekervoetbal. Ajax neemt het in de achtste finales van de KNVB Beker op tegen Excelsior Maasluis. Om 21:00 uur is de aftrap in de Johan Cruijff ArenA. Voor Excelsior Maasluis is dit zeker een speciale ontmoeting. Het gaat hier immers om een amateurclub. Niet vaak krijgen deze spelers de kans om zich te meten met een professionele club. Zeker niet als het ook nog de huidig landskampioen en bekerwinnaar betreft.

Ajax mag deze wedstrijd dus écht niet verliezen. Niet alleen omdat het uitschakeling in de beker betekent, maar ook omdat de ploeg het aan hun stand verplicht is. Echter, als er naar de vorige wedstrijden wordt gekeken zal een overwinning er ook zeker inzitten. De vorige bekerwedstrijd werd BVV Barendrecht vrij gemakkelijk opzij gezet met 4-0. Hopelijk weet de ploeg van Ten Hag weer zo’n resultaat neer te zetten.

Waarschijnlijk gaat Ten Hag beroep doen op meerdere wisselspelers. Aankomende zondag staat immers de topper tegen PSV op programma. Om zijn sterkste selectie fit te houden, zal Ten Hag dus vermoedelijk zijn sterkhouders niet laten starten. Dit betekent dat Jay Gorter mag hopen op een plekje onder de lat. Ook Youri Regeer staat wellicht in de basis. Victor Jensen wordt in verband gebracht met een transfer, dus Regeer zou weleens zijn plek kunnen overnemen. De aanvoerder van Jong Ajax maakt al het hele seizoen indruk in de Keuken Kampioen Divisie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch; Schuurs; Martinez; Tagliafico; Taylor; Klaassen; Regeer; Berghuis; Danilo; Daramy