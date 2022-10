Geschreven door Jessica Westdijk 15 okt 2022 om 13:10

Na wederom een nederlaag tegen Napoli moet Ajax zichzelf weer bij elkaar rapen voor een nieuw duel in de Eredivisie. Promovendus Excelsior komt op bezoek in de Johan Cruijff Arena. De Rotterdammers draaien tot nu toe prima mee in de Eredivisie en staan op een knappe twaalfde plaats. Samen met Ajax sluiten zij zondag om 20.00 het Eredivisieweekend af.

Maar met welke 11 gaat Ajax dat doen? Achterin leuk Schreuder vast te houden aan de positiewisseling die hij sinds FC Volendam-uit doorvoerde: Calvin Bassey speelt voortaan als linksback, Daley Blind weer in het centrum. Jorge Sanchez lijkt zich opnieuw te kunnen laten zien als rechtsback, omdat Devyne Rensch niet fit is. Op het middenveld en voorin blijft het zoeken bij Ajax.

Het leek te gaan draaien toen Brian Brobbey en Francisco Conceição in de ploeg kwamen, maar Schreuder lijkt er (nog) niet aan te willen om op z’n minst een van die twee te laten starten. Dat betekent dat we vermoedelijk weer Mohammed Kudus in de spits zien, met Steven Bergwijn en Dusan Tadic op de flanken. Ook op het middenveld blijft het zoeken. Tegen Napoli was er een plekje ontstaan voor Davy Klaassen, omdat Dusan Tadic geschorst is. Maar nu Tadic terug is, lijkt Klaassen weer op de bank plaats te nemen. Steven Berghuis zakt dan een linie terug naar het middenveld, waar verder Edson Alvarez en Kenneth Taylor staan.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Berghuis, Alvarez, Taylor; Bergwijn, Kudus, Tadic