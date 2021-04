Geschreven door Jessica Westdijk 30 apr 2021 om 09:04

Afgelopen zondag werd Ajax dankzij de 2-0 zege op AZ officieus kampioen. Dat werd gevierd met de 7.500 supporters in de Johan Cruijff Arena. Ajax hoopte ook dit weekend weer publiek te mogen ontvangen, maar daar trok de overheid donderdagmiddag een streep door.

De Johan Cruijff Arena blijft dus leeg tijdens het kampioensduel en de Ajacieden zullen op eigen kracht de landstitel binnen moeten halen. Tegen FC Emmen mag dat geen probleem zijn, al is de ploeg sinds de winterstop wel aan een ontzettend knappe opmars bezig. Ajax heeft nog slechts een punt nodig om officieel kampioen te zijn, maar zal niets aan het toeval willen overlaten.

Erik ten Hag gaf vorige week ook al aan dat hij het kampioenschap “op een waardige en glanzende manier” wilde binnenhalen. Daar past een gelijkspel tegen FC Emmen niet echt bij. De verwachting is dan ook niet dat Ten Hag nu al kiest voor een basiself met bankklanten of jeugdspelers. Als de stand het toelaat, zullen er ongetwijfeld invalbeurten volgen. Maar de verwachting is dat de trainer met dezelfde 11 start als afgelopen week tegen AZ. Dat resulteert in de volgende vermoedelijke opstelling van Ajax tegen FC Emmen:

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Haller, Tadic.