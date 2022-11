Geschreven door Jessica Westdijk 12 nov 2022 om 14:11

Ajax sluit zaterdagavond de eerste seizoenshelft af met een bezoek aan FC Emmen. En iedereen lijkt te snakken naar de winterstop. De resultaten zijn al weken niet goed en dat resulteerde erin dat Ajax midweeks zelfs afzakte van de koppositie naar de derde plaats in de Eredivisie. Winst in het duel met FC Emmen is dus cruciaal om PSV en Feyenoord niet uit zicht te zien raken.

Met welke elf gaat Ajax proberen de rug te rechten? Op het middenveld lijkt Edson Alvarez terug te keren in de basis. De Mexicaan was tegen Vitesse geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij heeft inmiddels zijn schorsing uit gezeten en lijkt dus weer te starten. Dat gaat dan wel ten koste van Kenneth Taylor. Voorin koos Alfred Schreuder woensdag tegen Vitesse voor Mohammed Kudus. Al is dat deels ook noodgedwongen: Brian Brobbey is niet fit genoeg om zo kort achter elkaar twee keer in de basis te starten. Maar voor het duel met Emmen lijkt hij dat wel weer te zijn. Dat betekent dat Kudus weer naar de bank verwezen wordt.

Verder lijkt Daley Blind nog altijd buiten de basis te blijven. Dat betekent dat Jurriën Timber en Calvin Bassey het centrum vormen achterin, terwijl Owen Wijndal de linksbackpositie bekleedt.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Emmen: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Tadic, Brobbey, Bergwijn.