Geschreven door Jessica Westdijk 27 nov 2020 om 19:11

Nadat Ajax woensdagavond goede zaken deed in de Champions League, staat zaterdagavond alweer een duel in de Eredivisie op het programma. Het is typisch zo’n duel waarvan je je afvraagt of Ajax hetzelfde op zal kunnen brengen. Er staat namelijk een bezoek aan FC Emmen op het programma. De Emmenaren bezetten op dit moment de zeventiende plek in de Eredivisie.

Maar Ajax is tot nu toe goed op weg in de competitie en zou het duel met FC Emmen dus geen probleem mogen zijn. Bovendien is iedereen bij Ajax fit. Maar Ten Hag zal ongetwijfeld opnieuw hopen op een vroege voorsprong. Afgelopen weekend tegen Heracles Almelo kon hij vroegtijdig wisselen om spelers rust te geven en dat zal nu ook het plan zijn. Dinsdag wacht namelijk al weer een bezoek aan Liverpool.

Hoewel Antony weer fit is, is de trainer voorzichtig met hem. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de Braziliaan vanaf de bank zal starten in Emmen en dat hij later in zal vallen om weer wat ritme op te doen.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen FC Emmen: Onana; Mazraoui, Blind, Schuurs, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Neres, Traoré, Tadic