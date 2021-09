Geschreven door Idse Geurts 24 sep 2021 om 09:09

De wedstrijden vliegen Ajax de oren. Na de midweekse speelronde van dinsdag tegen Fortuna, staat er zaterdag weer een nieuwe wedstrijd voor de boeg. FC Groningen komt dan op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De Groningers kennen een vrij beroerde seizoenstart. Uit de eerste zes wedstrijden werden maar vijf punten verzameld. De Ajacieden zullen er dus voor moeten zorgen dat ze deze wedstrijd niet als routine klusje beschouwen. De spelers van Groningen zullen er immers op gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten en hun seizoen om te keren. Daarnaast blijkt uit het verleden dat Groningen nog wel eens kan verrassen. Zo wist de ‘Trots van het Noorden’ vorig seizoen in eigen huis te winnen van Ajax. In Groningen werd het toen 1-0.

De Amsterdammers verkeren echter wel in bloedvorm. In de laatste drie wedstrijden werden er steeds vijf of meer doelpunten gescoord. Ook kreeg Ajax in deze wedstrijden slechts één goal om de oren. Middels deze cijfers wist Ajax een nieuw record te vestigen. Nog nooit eerder had een club een doelsaldo van +26 (27 goals voor en één doelpunt tegen).

Ajax zal waarschijnlijk wel nog aantreden zonder Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen. Zij zijn mogelijk nog steeds niet fit genoeg. Daarnaast bestaat ook de verwachting dat Ten Hag wat spelers rust zal geven in aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Besiktas. Zo zal David Neres waarschijnlijk starten in plaats van Antony en komt Tagliafico erin voor Daley Blind.

Verwachte opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martínez; Tagliafico; Berghuis; Gravenberch; Alvarez; Neres; Haller; Tadic.