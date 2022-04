Geschreven door Idse Geurts 01 apr 2022 om 14:04

Dit weekend speelt Ajax weer in de Eredivisie. Vorige week stonden er interlands op het programma, maar inmiddels zijn alle internationals van Ajax weer terug in Amsterdam. Zaterdagmiddag om 16:30 moeten ze immers weer aan de bak in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Hoewel Ajax natuurlijk als torenhoge favoriet geldt, zijn uitwedstrijden in Groningen nooit makkelijk. De afgelopen twee seizoen werd er zelfs steeds verloren in het hoge noorden. De ploeg van Ten Hag moet dus vol aan de bak.

Toch zal Erik ten Hag met zijn handen in het ‘haar’ zitten. De trainer moet het immers stellen zonder paar belangrijke krachten. Zo mist Antony de wedstrijd wegens een schorsing. De Braziliaan kreeg tijdens De Klassieker twee keer geel, wat hem dus een schorsing voor de volgende wedstrijd opleverde. Hierdoor zal Steven Berghuis waarschijnlijk doorschuiven naar de rechterflank positie, terwijl Davy Klaassen vermoedelijk op het middenveld gepositioneerd wordt.

Daarnaast kan Ten Hag waarschijnlijk geen beroep doen op Jurriën Timber en Lisandro Martinez. Martinez heeft een hamstringblessure, terwijl Timber kampt met een spierblessure. Hierdoor staat achter beide namen nog een groot vraagteken. Mochten Timber en Martinez niet fit genoeg zijn, dan zal Daley Blind waarschijnlijk als centrale verdediger spelen samen met Perr Schuurs. Hierdoor komt op de linksbackpositie een plek vrij voor Nicolas Tagliafico.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic