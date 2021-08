Geschreven door Idse Geurts 20 aug 2021 om 14:08

Zondag neemt Ajax het in De Grolsch Veste op tegen FC Twente. De Ajacieden zullen hun Eredivisie campagne een goed vervolg willen geven, na de 5-0 overwinning op NEC. Het resultaat van vorig seizoen belooft in ieder geval veel goeds. Ajax wist toen met een 1-3 overwinning het veld van de Tukkers te verlaten. Ook in 2019 behaalde de Amsterdammers een goed resultaat in Enschede: een 2-5 winst was het resultaat. Toch is er geen ruimte voor overmoedigheid. Vorig seizoen wist Twente te verrassen in de Johan Cruijff ArenA en Ajax met 1-2 te verslaan. Het team van Erik ten Hag zal dus waakzaam moeten zijn dat dit resultaat zich niet herhaalt.

Op de linksback positie is Nicolas Tagliafico nog steeds afwezig door een schorsing. Net als vorige wedstrijd zal Daley Blind waarschijnlijk deze rol op zich nemen. Rechtsbuiten Antony keert vermoedelijk wel terug in de wedstrijdselectie. De Braziliaan keerde vorige week na zijn olympisch avontuur terug op het trainingsveld. Antony zal wel op de bank plaats moeten nemen: door het missen van de gehele voorbereiding zal een basisplaats er nog niet in zitten. Hierdoor zal Steven Berghuis waarschijnlijk de voorkeur krijgen op de rechtsbuiten positie. Aanvoerder Dusan Tadic zal zoals gewoonlijk aan de linkerkant van het veld te zien zijn. Voor Tadic betekent de wedstrijd in Enschede een terugkeer naar de club waar hij tussen 2012 en 2014 onder contract stond. Hopelijk weet hij zondag zijn oude club pijn te doen met een doelpunt of assist.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Gravenberch; Klaassen; Alvarez; Berghuis; Haller; Tadic.