Geschreven door Idse Geurts 12 feb 2022 om 12:02

Komende zondag staat Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegenover FC Twente. Ajax geldt natuurlijk als torenhoge favoriet, maar Twente is geen ploeg om te onderschatten. Eerder dit seizoen wist Twente tegen Ajax een gelijkspel uit het vuur te trekken. De ploeg van Ten Hag moet dus op zijn hoede zijn om niet tegen nieuw puntenverlies aan te lopen. In de titelrace is elk punt cruciaal. Natuurlijk staat Ajax op dit moment vijf punten los van PSV, maar de komende maanden staat er een druk programma voor de boeg. Dit kan leiden tot meer vermoeidheid bij de spelers, waardoor het niet gek is als Ajax een keer tegen een verliespartij oploopt. Voor deze drukke maanden beginnen, moet Ajax dus zoveel mogelijk punten bij elkaar sprokkelen.

Gelukkig kan Erik ten Hag waarschijnlijk weer beschikken over zijn volledige ‘vaste’ basiself. Ryan Gravenberch sluit namelijk weer aan, nadat de middenvelder vorige week nog in quarantaine zat. Toch is het nog maar de vraag of Gravenberch gelijk weer een basisplaats krijgt. Wellicht is de jonge middenvelder na ziek geweest te zijn nog niet helemaal fit. Daarnaast heeft Davy Klaassen een prima indruk achtergelaten bij de afwezigheid van Gravenberch.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martinez; Blind; Alvarez; Klaassen; Berghuis; Antony; Haller; Tadic