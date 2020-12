Geschreven door Jessica Westdijk 05 dec 2020 om 11:12

Ajax vertrok dinsdag in mineur uit Liverpool. Het ging opnieuw nipt onderuit tegen de Engelse grootmacht. Veel tijd om te treuren is er niet, want Ajax heeft nog een paar drukke weken voor de boeg. Allereerst komt vanavond FC Twente op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Bij de Tukkers zijn oud-Ajacied Vaclav Cerny en de verhuurde Danilo helemaal opgeleefd. Ajax is dus gewaarschuwd.

Ondertussen moet Erik ten Hag puzzelen welke spelers hij wanneer inzet, om het risico op blessures zo klein mogelijk te houden. David Neres was bijvoorbeeld net weer terug in vorm, maar zijn ingepakte been na het duel met Liverpool belooft niet veel goeds. Hij is er tegen FC Twente hoogstwaarschijnlijk dan ook niet bij. Daarnaast lijkt de kans groot dat Ten Hag ervoor kiest om een aantal spelers rust te geven. Zo waren Noussair Mazraoui en Daley Blind de afgelopen weken niet helemaal fit en zij mogen tegen FC Twente waarschijnlijk rustig toe kijken. Sean Klaiber en Lisandro Martinez zullen waarschijnlijk hun posities invullen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic