Geschreven door Kevin Ligtvoet 21 apr 2021 om 12:04

Prijs één van de twee is binnen en als Ajax de tweede wil pakken met fans in het stadion, moet er donderdag eerst gewonnen worden van FC Utrecht. De Amsterdammers hebben nog twee overwinningen nodig voor de 35e titel, en dit inhaalduel is hopelijk één van deze twee. Dit zou betekenen dat Ajax aankomend weekend tegen AZ opnieuw de schaal in ontvangst mag nemen.

Aangezien het Europa League-avontuur voorbij is, zullen er niet veel spelers rust krijgen, ondanks dat er dit weekend al weer gevoetbald wordt. Noussair Mazraoui zat zondag weer bij de selectie, maar de kans is klein dat hij echt fit genoeg is om al aan de aftrap te staan donderdag. Welke elf namen Erik ten Hag wel op het formulier zet, is nog even afwachten.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Álvarez, Gravenberch, Klaassen; Neres, Haller, Tadic.