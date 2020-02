Geschreven door Jessica Westdijk 08 feb 2020 om 12:02

Vorige week vielen Joël Veltman, Quincy Promes en Ryan Babel geblesseerd uit. De ziekenboeg bij Ajax is dus voller dan ooit, want ook Hakim Ziyech is nog niet fit. Daley Blind maakt zondag tegen FC Utrecht wel zijn rentree in de wedstrijdselectie. Het is echter onwaarschijnlijk dat de verdediger meteen aan de aftrap zal verschijnen. Babel lijkt het duel met Utrecht echter wel te gaan halen en ook te kunnen starten.

Toch zijn de keuzes voor Ten Hag zijn dus beperkt tegen FC Utrecht. De trainer lijkt te kiezen voor een centraal duo met Perr Schuurs en Lisandro Martinez. Verder lijken Carel Eiting en Ryan Gravenberch opnieuw beiden te mogen starten op het middenveld. Dat resulteert in de volgende verwachte opstelling:

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Eiting, Van de Beek, Gravenberch; Babel, Traore, Tadic