Geschreven door Idse Geurts 01 okt 2021 om 14:10

Aanstaande zondag staat er weer een nieuwe wedstrijd in de Eredivisie voor de boeg. FC Utrecht komt dan op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Wedstrijden tegen Utrecht zijn vaak lastig voor Ajax. Zo eindigde de wedstrijd in Amsterdam vorig seizoen in een 1-1 gelijkspel. Ook zal de halve finale van de TOTO KNVB Beker uit 2020 nog bij menig Ajacied in het hoofd zitten. Toen werd Ajax met 2-0 verslagen door de Domstedelingen. Toch bestaat er een grote kans dat de Ajacieden zondag aan het langste eind zullen trekken. De ploeg van Erik ten Hag steekt in zo’n goede vorm, dat ze vrijwel onverslaanbaar lijken. Hopelijk kan deze sterke lijn dit weekend worden doorgetrokken.

Voor Erik ten Hag zijn wedstrijden tegen FC Utrecht altijd speciaal. Hij mocht zich van 2015 tot 2017 coach van Utrecht noemen. Een van de eerste namen die Ten Hag op zijn wedstrijdformulier zal zetten, heeft toevallig ook een verleden bij FC Utrecht. Sebastién Haller was in zijn tijd in de Domstad ook al bezig met het scoren van doelpunten. Haller is nu natuurlijk speler van Ajax, en mag zich op dit moment gedeeld topscorer van de Eredivisie noemen. In zeven wedstrijden wist de spits vijf doelpunten te maken.

Net als Haller, zullen vermoedelijk ook de gebruikelijke elf basisspelers van Ten Hag aan het startsignaal verschijnen. Hierdoor staat Davy Klaassen waarschijnlijk niet vanaf het begin op het veld. De middenvelder is weer volledig fit, maar Steven Berghuis heeft de afgelopen weken zijn sterke vorm gevonden. Dit liet Berghuis afgelopen dinsdag nog maar eens zien, door een assist en doelpunt te verzorgen in de Champions League wedstrijd tegen Besiktas.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Timber; Martínez; Blind; Alvarez; Berghuis; Gravenberch; Antony; Haller; Tadic.