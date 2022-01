Geschreven door Idse Geurts 15 jan 2022 om 15:01

Dit weekend is eindelijk de winterstop weer voorbij! Na drie weken rust is het weer tijd om het voetbal uit de Eredivisie te bewonderen. Voor Ajax staat er echter al gelijk een moeilijke wedstrijd op het programma. Zondag gaat de ploeg van Ten Hag op bezoek bij FC Utrecht. Utrecht is één van de twee ploegen die er dit seizoen in zijn geslaagd om Ajax te verslaan. In de Johan Cruijff Arena verloor Ajax met 0-1 van Utrecht. De ploeg zal er dus op gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten. Zeker, omdat koploper PSV niet verder in punten mag uitlopen. Met winst van het veld stappen is dus het allerbelangrijkste.

Toch zal dit niet gemakkelijk gaan. Wegens de Afrika Cup mist Erik ten Hag zijn topscorer Sébastien Haller. Hierdoor zal Brian Brobbey waarschijnlijk zijn rentree in een Ajax shirt maken. De jonge spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van RB Leipzig. Ook is het nog niet duidelijk of Lisandro Martínez op tijd fit is voor zondag. Daarnaast staat er ook een vraagteken achter de naam van Jurriën Timber. Naar verluidt worden de twee verdedigers vervangen door Perr Schuurs en Nicolas Tagliafico. Dit betekent dat Daley Blind doorschuift naar het centrum van de verdediging.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui; Schuurs; Blind; Tagliafico; Gravenberch; Berghuis; Alvarez; Antony; Brobbey; Tadic