Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 18:11

Morgenmiddag speelt Ajax het uitduel tegen Utrecht. Normaliter zit het hele stadion vol en worden de Ajax-spelers de hele wedstrijd uitgefloten. Dat zal zondagmiddag niet het geval zijn, maar de strijd tussen beide teams zal desondanks zeker aanwezig zijn.

Erik ten Hag is bekend in het Galgenwaard Stadion en had al eerder even contact met de interim-trainer René Hake. De twee kennen elkaar nog van hun tijd bij FC Twente en kijken ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten. De hoofdtrainer van de Amsterdammers kan beschikken over een fitte selectie en heeft tot nu toe geen afmeldingen gemeld.

De laatste ontmoeting tussen de twee teams speelde de inmiddels Ajacied Sean Klaiber de volle 90 minuten. De volle 90 minuten lijkt er voor de rechtsback niet in te zitten, met een fitte Noussair Mazraoui bij de selectie. Eerder dit seizoen oefende Ajax in eigen huis tegen Utrecht en won het gemakkelijk met 5-1. Die uitslag zullen de bookmakers niet weer verwachten, maar de Amsterdammers lieten eerder dit seizoen al zien dat niks onmogelijk is.

Vermoedelijke opstelling: Onana, Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico, Gravenberch, Klaassen, Tadic, Neres, Traoré, Antony