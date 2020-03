Geschreven door Jessica Westdijk 04 mrt 2020 om 11:03

De statistieken van de laatste weken zijn niet om over naar huis te schrijven. Alleen RKC verloor in de laatste 10 Eredivisie-wedstrijden vaker dan Ajax. Daarnaast werden de Amsterdammers uitgeschakeld in de Europa League. Vanavond een volgend cruciaal duel: de halve finale van de KNVB-beker tegen angstgegner FC Utrecht.

Het roer moet om, maar hoe? Erik ten Hag lijkt in Utrecht niet al te veel te gaan tornen aan zijn opstelling ten opzichte van afgelopen zondag. Ryan Babel was er toen niet bij, omdat hij niet wedstrijdfit zou zijn. Gelukkig was Quincy Promes dat juist wel weer en kon hij de hele wedstrijd spelen. De verwachting is dan ook dat Promes vanavond ook weer zal starten.

Eigenlijk lijkt er in de basiself maar één wijziging plaats te vinden qua namen, al zorgt die wel voor iets meer wisselingen in posities. Lassina Traoré lijkt terug te keren in de spits, waardoor Dusan Tadic weer naar de flank gaat. Hakim Ziyech staat dan weer op het middenveld. Dat gaat ten koste van Carel Eiting, die weer genoegen moet nemen met een plaats op de bank.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martinez; Tadic, Traoré, Promes